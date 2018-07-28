В Сочи при пожаре в доме погибла женщина

Ночью 28 июля в Лазаревском районе Сочи произошел пожар в жилом доме, есть жертвы

Сообщение о пожаре в селе Третья рота поступило в 3:26. Горели двухэтажный дом и баня на площади 200 кв. метров.

В ликвидации пожара задействовали 11 спасателей и 3 единицы спецтехники. Огонь удалось потушить к 5:32.

Есть пострадавшие, передает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как сообщил порталу Юга.ру источник в силовых структурах, при пожаре погибла женщина.