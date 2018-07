В Сочи при пожаре в доме погибла женщина

Сегодня, приблизительно в 3 часа ночи, в микрорайоне Третья Рота, произошло возгорание базы отдыха «Каньон». ⠀ На месте происшествия работали пожарные машины, скорая помощь. Очаг возгорания удалось ликвидировать ранним утром. ⠀ По предварительным данным один человек погиб в пожаре (предположительно девушка), ещё двое молодых людей получили незначительные ожоги и от госпитализации отказались! ⠀ Все обстоятельства происшествия выясняются. ‼️Информация будет обновляться по мере её поступления‼️ : от подписчика. ⠀ ‼️Стали очевидцем ЧП? Есть эксклюзивные кадры? Присылайте материал нам в Директ, на почту или на WhatsApp (ссылки в профиле)‼️ #ЧП #ДТП #МВД #Полиция #Россия #Гибдд #Авто #Chp_sochi #Сочи #Адлер #Краснаяполяна #ЛюбимыйСочи #Сочи2018 #Туапсе #Краснодарскийкрай #Краснодар

