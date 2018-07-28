В Сочи при пожаре в доме погибла женщина
Ночью 28 июля в Лазаревском районе Сочи произошел пожар в жилом доме, есть жертвы
Сообщение о пожаре в селе Третья рота поступило в 3:26. Горели двухэтажный дом и баня на площади 200 кв. метров.
В ликвидации пожара задействовали 11 спасателей и 3 единицы спецтехники. Огонь удалось потушить к 5:32.
Есть пострадавшие, передает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Как сообщил порталу Юга.ру источник в силовых структурах, при пожаре погибла женщина.
Сегодня, приблизительно в 3 часа ночи, в микрорайоне Третья Рота, произошло возгорание базы отдыха «Каньон». ⠀ На месте происшествия работали пожарные машины, скорая помощь. Очаг возгорания удалось ликвидировать ранним утром. ⠀ По предварительным данным один человек погиб в пожаре (предположительно девушка), ещё двое молодых людей получили незначительные ожоги и от госпитализации отказались! ⠀ Все обстоятельства происшествия выясняются. ‼️Информация будет обновляться по мере её поступления‼️ ��: от подписчика. ⠀ ‼️Стали очевидцем ЧП? Есть эксклюзивные кадры? Присылайте материал нам в Директ, на почту или на WhatsApp (ссылки в профиле)‼️ #ЧП #ДТП #МВД #Полиция #Россия #Гибдд #Авто #Chp_sochi #Сочи #Адлер #Краснаяполяна #ЛюбимыйСочи #Сочи2018 #Туапсе #Краснодарскийкрай #Краснодар
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