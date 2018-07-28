Скончался писатель Владимир Войнович
Советский и российский писатель Владимир Войнович 27 июля скончался на 86-м году жизни
Вдова Войновича Светлана Колесниченко сообщила ТАСС, что дата и место прощания пока не определены, но вероятно, похороны пройдут в понедельник.
Подруга писателя Юлия Мессина и журналист Виктор Давыдов написали на своих страницах в фейсбуке, что писатель умер от сердечного приступа.
Владимир Войнович родился 26 сентября 1932 года в Сталинабаде Таджикской ССР в семье журналистов. Окончил ремесленное училище, работал на алюминиевом заводе, был железнодорожным рабочим, плотником на стройке, служил в Военно-воздушных силах Советской армии, учился на историка, занимался освоением целинных земель.
Войновч написал романы «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина», «Москва 2042», «Монументальная пропаганда».
В конце 1960-х Войнович стал уделять внимание защите прав человека и критиковал советскую действительность, передает RT. После зарубежной публикации «Ивана Чонкина» в 1981 году Войновича лишили советского гражданства, после чего он до 1990 года жил в ФРГ и США. В 1990-м литератору вернули гражданство СССР и он вернулся на родину.
Стал автором многих песен, среди которых «Четырнадцать минут до старта», посвященная космонавтике. Его повести и романы переведены на более чем 30 иностранных языков.
По произведениям Войновича снято несколько фильмов «Не пройдет и года…» (1973), «Шапка» (1990), «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина» (1994), «Два товарища» (2000), «Приключения солдата Ивана Чонкина» (2007) и «Только не сейчас» (2009).
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