Скончался писатель Владимир Войнович

Советский и российский писатель Владимир Войнович 27 июля скончался на 86-м году жизни

Вдова Войновича Светлана Колесниченко сообщила ТАСС, что дата и место прощания пока не определены, но вероятно, похороны пройдут в понедельник. Подруга писателя Юлия Мессина и журналист Виктор Давыдов написали на своих страницах в фейсбуке, что писатель умер от сердечного приступа.

Владимир Войнович родился 26 сентября 1932 года в Сталинабаде Таджикской ССР в семье журналистов. Окончил ремесленное училище, работал на алюминиевом заводе, был железнодорожным рабочим, плотником на стройке, служил в Военно-воздушных силах Советской армии, учился на историка, занимался освоением целинных земель. Войновч написал романы «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина», «Москва 2042», «Монументальная пропаганда». В конце 1960-х Войнович стал уделять внимание защите прав человека и критиковал советскую действительность, передает RT. После зарубежной публикации «Ивана Чонкина» в 1981 году Войновича лишили советского гражданства, после чего он до 1990 года жил в ФРГ и США. В 1990-м литератору вернули гражданство СССР и он вернулся на родину.