Жителя Кубани будут судить за выращивание 110 кустов конопли

В Приморско-Ахтарском районе полицейские обнаружили во дворе дома местного жителя кусты запрещенных растений

Сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков получили информацию о том, что 45-летний местный житель незаконно хранит в своем доме наркотические вещества. При проверке сведения подтвердились.

При осмотре территории дома полицейские нашли свертки с растительной массой серо-зеленого цвета. На приусадебном участке росло 110 кустов растений, схожих с коноплей.

Экспертиза показала, что изъятое вещество — марихуана общей массой около 45 граммов, а растения — наркосодержащие.

В отделе полиции мужчина заявил, что хранил наркотики и выращивал коноплю для личного употребления, передает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, изготовление, переработка наркотических средств или наркосодержащих растений) и ч. 1 ст. 231 УК РФ (Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства). Подозреваемому грозит до трех лет лишения свободы.