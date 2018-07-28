МЧС предупредило жителей Кубани о ливнях с грозой и смерчах над морем
В Краснодарском крае с 28 по 30 июля будет действовать экстренное предупреждение по непогоде, в этот же период будет высока вероятность формирования смерчей над морем
На Кубани ожидаются сильные дожди, ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-25 м/с.
На юго-востоке и юго-западе края и на Черноморском побережье в районе Анапа — Магри ожидается подъемы уровня воды в реках с достижением неблагоприятных отметок.
Кроме того, на побережье Черного моря от Анапы до Магри сохранится опасность образования смерчей.
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Спасатели напомнили жителям и гостям Кубани о необходимости соблюдения мер безопасности. На сайте ГУ МЧС России по Краснодарскому краю опубликованы рекомендации о том, как себя вести при грозе, ливне, ударе молнии и выходе смерча на сушу.
В случае чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефонам 8 (861) 268-64-40 или 101.
По данным Краснодарского гидрометцентра, 28 июля в регионе будут идти кратковременные дожди, гроза, в отдельных пунктах сильные осадки с градом. Днем воздух прогреется до 33-38°, на Черноморском побережье — 29-34 °С, в районе Сочи — 26-31 °С. Ветер 4-9 м/с, местами порывы 12-17 м/с, при грозе шквалы 20-25 м/с.
В Краснодаре в субботу прогнозируют кратковременные ливни с грозой. Днем воздух прогреется до 36-38 °С. Ветер 4-9 м/с, при грозе порывы 13-18 м/с.
Как сообщали Юга.ру, накануне в Усть-Лабинском районе после ливня подтопило несколько дворов, произошли отключения электричества и повреждения кровли.
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