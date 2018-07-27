В Усть-Лабинском районе из-за ливней подтопило несколько дворов, повреждены кровли

Из-за непогоды в Усть-Лабинском районе Краснодарского края подтопило придомовые территории, зафиксированы повреждения кровли и отключения света

По данным ФГБУ «Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», на территории района 27 июля выпало около 13 мм осадков.

«Вследствие прохождения комплекса неблагоприятных метеоявлений произошло частичное подтопление четырех придомовых территорий, уровень около 5 см. В результате порыва ветра повреждена кровля на частном домовладении и повреждена балконная кровля. Зафиксированы точечные отключения электроэнергии», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В ведомстве уточнили, что газо- и водоснабжение не повреждено.

Мониторингом ситуации занимается оперативная группа Усть-Лабинского пожарно-спасательного гарнизона, добавили в МЧС.