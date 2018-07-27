В горах Сочи туриста задержали за съемку приграничной зоны с квадрокоптера

Краснодарский край

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Краснодарские пограничники привлекли жителя Рязанской области к административной ответственности за съемку приграничной зоны около Сочи с квадрокоптера

33-летнего мужчину, который вел аэросъемку, заметили на южном склоне хребта Аибга в районе пос. Красная Поляна — это режимная территория. Его квадрокоптер не был зарегистрирован. В кадр попала пограничная инфраструктура, съемка которой без разрешения руководства пограничных органов ФСБ запрещена. Кроме того, он находился в приграничной зоне без разрешительных документов.

Мужчину задержали и привлекли к административной ответственности. Материалы дела передали в Ространснадзор, передает телеканал «Эфкате».

Сочи
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