В Кабардино-Балкарии произошло землетрясение

Кабардино-Балкария

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В Баксанском районе Кабардино-Балкарии 27 июля зафиксировали подземные толчки

Землетрясение произошло в 13:50 в районе населенных пунктов Кременчуг-Константиновское и Псычох. Толчки были на глубине 25 км с магнитудой 2,5 по шкале Рихтера.

По данным ЕДДС, жалоб от населения не поступало. Здания не повреждены, сбоев в работе систем энергоснабжения, ЖКХ и социально-значимых объектов нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.

Землетрясения МЧС
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