В Кабардино-Балкарии произошло землетрясение

В Баксанском районе Кабардино-Балкарии 27 июля зафиксировали подземные толчки

Землетрясение произошло в 13:50 в районе населенных пунктов Кременчуг-Константиновское и Псычох. Толчки были на глубине 25 км с магнитудой 2,5 по шкале Рихтера.

По данным ЕДДС, жалоб от населения не поступало. Здания не повреждены, сбоев в работе систем энергоснабжения, ЖКХ и социально-значимых объектов нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.