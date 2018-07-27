На Дону машина врезалась в дерево, погибли два человека

Ростовская область

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В Ростовской области машина врезалась в дерево, в результате два человека погибли и один пострадал

ДТП случилось возле хутора Донского. 41-летний водитель не справился с управлением, из-за этого машина съехала в кювет и врезалась в дерево.

В результате аварии погибли водитель и пассажир, еще один человек госпитализирован, передает пресс-служба УГИБДД по Ростовской области.

Как сообщали Юга.ру, 27 июля под Ростовом в ДТП погиб мужчина, пострадали двое детей.

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