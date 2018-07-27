В Юбилейном микрорайоне Краснодара планируют снести 50 гаражей и построить аллею

В Краснодаре на Рождественской Набережной планируют снести самовольные гаражи и создать аллею в честь 80-летия края

В первую очередь планируется демонтировать металлические гаражи в зеленой зоне возле домов № 21 — 25 по улице Рождественской Набережной.

Уже снесли десять самовольных конструкций, часть из них граждане убрали самостоятельно. В ближайшее время специалисты муниципальной «Службы спасения» продолжат сносить гаражи, рассказал директор департамента строительства администрации города Максим Карпенко.

Гаражи располагаются на муниципальной земле, но владельцы не платят арендную плату. Кроме того, рядом часто расположены линии электропередач, водозаборы и объекты социальной инфраструктуры, поэтому в первую очередь сносят гаражи возле школ, детских садов, парков и скверов.

В 2017 году в Краснодаре демонтировали 111 гаражей, с начала 2018 года — более 50, передает пресс-служба администрации Краснодара.

Как сообщали Юга.ру, в сентябре 2017 года мэр Краснодара предложил создать в Юбилейном микрорайоне города в честь 80-летия Краснодарского края. Ее строительство собираются включить в федеральную программу на 2018 год и благоустроить за счет федерального бюджета.