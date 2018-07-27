На жителя Адыгеи завели уголовное дело за незаконный оборот наркотиков

Сотрудники полиции Кошехабльского района Адыгеи изъяли из оборота крупную партию наркотиков

Сотрудники полиции Адыгеи получили информацию о том, что 37-летний местный житель может хранить запрещенные к обороту вещества. Правоохранители провели обыск в его доме и обнаружили в хозпостройке тайник, в котором находился пакет с высушенной растительной массой.

Экспертиза показала, что изъятое вещество — марихуана общим весом около 130 граммов.

«Под давлением собранных улик подозреваемый дал признательные показания», — сообщили в пресс-службе МВД по Адыгее.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (Незаконное приобретение, хранение, перевозка наркотиков в крупном размере). Полиция проводит комплекс необходимых следственных действий.