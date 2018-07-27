В Дагестане на 21-летнего парня завели уголовное дело за секс с несовершеннолетней

Жителя Табасаранского района Дагестана заподозрили в совершении полового акта с несовершеннолетней

Установлено, что в феврале 2017 года 21-летний молодой человек совершил половой акт с несовершеннолетней девушкой.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 134 УК РФ (Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста).

Следователи установят обстоятельства, которые способствовали совершению преступления, по результатам которых в комиссию по делам несовершеннолетних внесут представление, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Дагестану.

Проводятся действия, направленные на закрепление доказательств вины молодого человека.