В Дагестане на 21-летнего парня завели уголовное дело за секс с несовершеннолетней

Дагестан

Распечатать

Жителя Табасаранского района Дагестана заподозрили в совершении полового акта с несовершеннолетней

Установлено, что в феврале 2017 года 21-летний молодой человек совершил половой акт с несовершеннолетней девушкой.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 134 УК РФ (Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста).

Следователи установят обстоятельства, которые способствовали совершению преступления, по результатам которых в комиссию по делам несовершеннолетних внесут представление, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Дагестану.

Проводятся действия, направленные на закрепление доказательств вины молодого человека.

Преступления против детей Секс Следственный комитет
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Горсовет Майкопа провел последнее заседание перед выборами нового состава
В Дагестане на 21-летнего парня завели уголовное дело за секс с несовершеннолетней
В Сочи на федеральную трассу после ДТП разлился мазут
В Сочи появятся два новых автобусных маршрута
На Кубани подросток наступил на провод во дворе и умер от удара током
В Сочи арестовали директора концертного зала «Фестивальный»

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале