На Ставрополье мужчина на ходу вышел из трактора и погиб, попав под него

В Изобильненском районе 19 июля при проведении сельскохозяйственных работ погиб мужчина

По версии следствия, во время работы на поле станицы Баклановской мужчина по неизвестным причинам покинул кабину движущегося трактора и попал под дисковое оборудование. В результате инцидента тракторист погиб, получив повреждения головы и ног.

Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначена судмедэкспертиза, опрошены сотрудники предприятия, изъяты документы по охране труда, устанавливаются возможные очевидцы трагедии, паередает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

Как сообщали Юга.ру, в ноябре 2017 года в Апанасенковском районе Ставропольского края погиб водитель трактора, упавшего в озеро.