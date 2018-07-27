Чтобы отремонтировать дороги во дворах за счет города, мэр Краснодара предложил передать их муниципалитету

Мэр Краснодара Евгений Первышов предложил передать внутриквартальные проезды между улицами Селезнева и Таманской в собственность городу, чтобы провести их ремонт

На приеме граждан к главе города обратилась местная жительница. Она рассказала, в районе улиц Селезнева и Таманской во дворах нет уличного освещения и в плохом состоянии дороги.

«Дорога у дома на улице Селезнева, 4/9 находится в общедолевой собственности жильцов. Для того, чтобы можно было ее отремонтировать за счет бюджета города, нужно передать дорогу в муниципалитет. Для этого нужно провести собрание собственников. Нужно, чтобы две трети жильцов согласились передать дорогу городу», — сказал Первышов.

Мэр пояснил, что сети освещения двора в начале года признали бесхозными. Согласно закону, должно пройти не менее одного года, чтобы можно было передать их в муниципальную собственность для содержания и ремонта. Это значит, что сети могут перейти городу только в феврале 2019 года, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Жилой комплекс на улице Селезнева, 4/9 сдали в 2016 году. Он представляет собой 17-этажный трехсекционный дом. Всего в нем 420 квартир. Есть встроенные помещения общественного назначения.