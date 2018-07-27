В Адыгее около тысячи черкесов одновременно станцуют на вечере адыгского танца

Вечер национального танца «Джэгу всех адыгов» пройдет 7 августа в городском парке Майкопа

В празднике примут участие местные жители и около 300 черкесов из зарубежья и разных регионов России.

«Мы ожидаем участие в празднике не менее тысячи человек. Приглашены гости из Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Краснодарского и Ставропольского краев, Москвы, Санкт-Петербурга. Приедут соотечественники из Турции, Израиля и стран Европы», — рассказал порталу Юга.ру один из организаторов праздника Тагир Кумпилов.

По его словам, для гостей организуют культурную программу, экскурсии и знакомство с исторической родиной. После посещения Национального музея Адыгеи и других достопримечательностей в 18:00 начнется праздник танца. Он пройдет на новой аллее парка, где раньше находился зеленый театр. «Джэгу всех адыгов» откроется театрализованным представлением, выступлением творческих коллективов республики. Затем начнется сам джэгу.

Праздник будет проходить по всем правилам и канонам адыгского этикета. Участникам рекомендовали использовать национальные элементы в одежде. Лучших танцоров наградят особым призом в национальном стиле в виде посоха из орехового дерева. Каждая делегация получит памятные сувениры.

Подобные мероприятия проводились в 20-х годах прошлого века. Организаторы решили воссоздать лучшие традиции и сделать праздник ежегодным для сохранения национальной истории и культуры, а также для объединения адыгов разных стран мира. Мероприятие будут проводить на разных площадках. Планируется, что в следующем году «Джэгу всех адыгов» состоится в Нальчике.