В Кабардино-Балкарии в ДТП погиб один человек, семеро пострадали

Кабардино-Балкария

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В Баксанском районе Кабардино-Балкарии пассажирский автобус столкнулся с двумя легковушками

Авария произошла в 7:15 на трассе «Кавказ» между селами Куба и Куба-Таба.

По предварительным данным, женщина, которая была за рулем машины Mercedes, выехала на встречную полосу. В результате Mercedes и Toyota Camry столкнулись с пассажирским автобусом, который ехал из Москвы в Нальчик, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МВД по республике.

В аварии погиб один человек, еще семеро получили травмы. Пострадавших госпитализировали в больницы Баксана и Нальчика, передает пресс-служба ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.

Как сообщали Юга.ру, 26 июля в Кизилюртовском районе Дагестана произошла авария с участием автомобилей ВАЗ и КамАЗ, в которой погибли пять человек.

ДТП
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