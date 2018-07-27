В Кабардино-Балкарии в ДТП погиб один человек, семеро пострадали
В Баксанском районе Кабардино-Балкарии пассажирский автобус столкнулся с двумя легковушками
Авария произошла в 7:15 на трассе «Кавказ» между селами Куба и Куба-Таба.
По предварительным данным, женщина, которая была за рулем машины Mercedes, выехала на встречную полосу. В результате Mercedes и Toyota Camry столкнулись с пассажирским автобусом, который ехал из Москвы в Нальчик, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МВД по республике.
В аварии погиб один человек, еще семеро получили травмы. Пострадавших госпитализировали в больницы Баксана и Нальчика, передает пресс-служба ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.
Как сообщали Юга.ру, 26 июля в Кизилюртовском районе Дагестана произошла авария с участием автомобилей ВАЗ и КамАЗ, в которой погибли пять человек.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.