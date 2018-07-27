В Кабардино-Балкарии в ДТП погиб один человек, семеро пострадали

В Баксанском районе Кабардино-Балкарии пассажирский автобус столкнулся с двумя легковушками

Авария произошла в 7:15 на трассе «Кавказ» между селами Куба и Куба-Таба.

По предварительным данным, женщина, которая была за рулем машины Mercedes, выехала на встречную полосу. В результате Mercedes и Toyota Camry столкнулись с пассажирским автобусом, который ехал из Москвы в Нальчик, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МВД по республике.