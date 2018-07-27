В Адыгее 145 потребителей добились перерасчета за газ

В Адыгее прокуратура добилась перерасчета за газ для 145 человек

Сейчас произведенный перерасчет составил 1 млн 260 тыс. рублей.

«Необходимость проверки была обусловлена большим числом жалоб местных жителей на действия газоснабжающей организации — ООО "Газпром межрегионгаз Майкоп". Основным доводом обращений в органы прокуратуры и контролирующие ведомства стало несогласие с начислениями оплаты по нормативу при наличии счетчика», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Адыгея.

Во время проверок выявили определенные нарушения в работе газоснабжающей организации, в том числе в отношении рядовых потребителей.