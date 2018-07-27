В России предложили выплачивать пособие на ребенка, если его не взяли в детский сад

Депутаты Госдумы начали готовить к осенней сессии два законопроекта, которые предполагают введение новых детских пособий

Один из проектов предусматривает введение ежемесячной выплаты в 3 тыс. рублей на ребенка, которого не взяли в ясли или детский сад. Планируется, что деньги будут выплачивать, пока ребенку не исполнится семь лет.

По расчетам специалистов, сейчас в яслях нет мест для 200 тыс. детей. Эта проблема возникла после бума рождаемости, который отмечался в 2008 — 2013 годах.

В осеннюю сессию депутаты намерены рассмотреть проект об установлении ежемесячного пособия на детей до 14 лет. Депутат Александр Шерин рассказал, что такой законопроект уже разработали, но он не прошел голосования. Депутаты планируют доработать проект и установить размер пособия в размере 50% от минимального размера оплаты труда. По предварительным подсчетам, это не менее 5,6 тыс. рублей в месяц.

В России живут около 24 млн детей в возрасте до 14 лет, пишет «Российская газета».