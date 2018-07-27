В Крыму в ДТП пострадали восемь человек
Крым Оксана Васильченко
В поселке Приморском в Крыму произошла авария с участием автомобиля ВАЗ и микроавтобуса
ДТП произошло около 6:00 на трассе Феодосия — Керчь. По предварительным данным, водитель машины ВАЗ выехал на встречную полосу. В результате столкновения легковушки и микроавтобуса пострадали восемь человек.
Сотрудники ГИБДД и других служб устанавливают обстоятельства аварии, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.
Ранее Юга.ру писали, что в Белогорском районе Крыма 18 июля при столкновении двух легковых машин погибли три человека.
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