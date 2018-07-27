В Крыму в ДТП пострадали восемь человек

В поселке Приморском в Крыму произошла авария с участием автомобиля ВАЗ и микроавтобуса

ДТП произошло около 6:00 на трассе Феодосия — Керчь. По предварительным данным, водитель машины ВАЗ выехал на встречную полосу. В результате столкновения легковушки и микроавтобуса пострадали восемь человек.

Сотрудники ГИБДД и других служб устанавливают обстоятельства аварии, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.