В Крыму в ДТП пострадали восемь человек

Крым

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В поселке Приморском в Крыму произошла авария с участием автомобиля ВАЗ и микроавтобуса

ДТП произошло около 6:00 на трассе Феодосия — Керчь. По предварительным данным, водитель машины ВАЗ выехал на встречную полосу. В результате столкновения легковушки и микроавтобуса пострадали восемь человек.

Сотрудники ГИБДД и других служб устанавливают обстоятельства аварии, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Ранее Юга.ру писали, что в Белогорском районе Крыма 18 июля при столкновении двух легковых машин погибли три человека.

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