В Крыму завели дело на мужчину, который довел до истощения пожилую мать сожительницы

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении мужчины, который довел до критического состояния здоровья престарелую жительницу Крыма

Информация о 73-летней жительнице Симферополя, которая попала в больницу в крайне тяжелом состоянии, появилась в СМИ 26 июля.

«Истощенную пожилую женщину с инсультом привез мужчина, который последнее время жил у нее в доме. Он приехал из другого региона к дочери пенсионерки, с которой познакомился в соцсетях, а после ее смерти запер одинокую пожилую женщину и не пускал к ней ни друзей, ни соседей, которые хотели уточнить, в каком она состоянии. Кроме того, СМИ сообщают, что обращения неравнодушных людей в полицию результатов не дали», — сообщили в пресс-службе СК РФ.

Бастрыкин поручил крымским следователям незамедлительно возбудить уголовное дело в отношении мужчины, найти его и допросить. Также поручено организовать проверку и дать оценку действиям сотрудников полиции, которые не реагировали должным образом на заявления соседей женщины.