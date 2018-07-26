В Крыму завели дело на мужчину, который довел до истощения пожилую мать сожительницы

Крым

Распечатать

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении мужчины, который довел до критического состояния здоровья престарелую жительницу Крыма

Информация о 73-летней жительнице Симферополя, которая попала в больницу в крайне тяжелом состоянии, появилась в СМИ 26 июля.

«Истощенную пожилую женщину с инсультом привез мужчина, который последнее время жил у нее в доме. Он приехал из другого региона к дочери пенсионерки, с которой познакомился в соцсетях, а после ее смерти запер одинокую пожилую женщину и не пускал к ней ни друзей, ни соседей, которые хотели уточнить, в каком она состоянии. Кроме того, СМИ сообщают, что обращения неравнодушных людей в полицию результатов не дали», — сообщили в пресс-службе СК РФ.

Бастрыкин поручил крымским следователям незамедлительно возбудить уголовное дело в отношении мужчины, найти его и допросить. Также поручено организовать проверку и дать оценку действиям сотрудников полиции, которые не реагировали должным образом на заявления соседей женщины.

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Краснодаре на перекрестке Каляева/Гагарина изменится схема движения
На Кубани 9-летняя девочка скончалась, проглотив батарейку. Врачи решили, что у нее ангина
Экс-президенту Армении Кочаряну предъявили обвинение в свержении конституционного строя
В Крыму завели дело на мужчину, который довел до истощения пожилую мать сожительницы
Полиция изъяла документы в земельном комитете мэрии Сочи
Вице-губернатор усомнилась в профпригодности главврача больницы Армавира из-за отношения к больным

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале