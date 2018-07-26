«Газпром нефть» приобрела битумный терминал в Ростовской области

Компания «Газпромнефть — Битумные материалы» приобрела высокотехнологичный производственно-логистический терминал в Сальске Ростовской области

Новый актив станет важным элементом выстраиваемой компанией логистической системы обеспечения южных регионов России битумной продукцией, отметили в пресс-службе компании «Газпром нефть».

Инфраструктура терминала позволяет ежегодно осуществлять перевалку до 140 тыс. тонн битумных вяжущих. Резервуарный парк обеспечивает единовременное хранение порядка 30 тыс. тонн готовой продукции. В технологическую схему нового объекта включена установка по выпуску полимерно-битумных вяжущих (ПБВ) мощностью 300 тонн в сутки, площадка для фасовки (до 200 т/сутки), автоматизированный пункт налива автомобильного транспорта (до 2 тыс. т/сутки) и железнодорожная эстакада для погрузки фасованного битума и слива-налива железнодорожных цистерн.

Сырье будут проставлять с Московского НПЗ «Газпром нефти», где находится один из самых технологичных комплексов по производству битумной продукции в России.

Производственный блок битумного терминала «Газпром нефти» в Сальске полностью автоматизирован и соответствует международным требованиям промышленной и экологической безопасности. На предприятии есть собственная лаборатория, которая позволит проводить комплексный контроль качества сырья и готовой продукции на всех этапах производства.

В пресс-службе «Газпром нефти» отметили, что Южный федеральный округ является целевым регионом по расширению географии поставок битумной продукции. В 2016-2017 годах были заключены соглашения с властями Ростовской области, Ставропольского и Краснодарского краев о развитии сотрудничества в рамках обеспечения регионов битумами для строительства и реконструкции дорог.

Объемы поставок битумных материалов «Газпром нефти» для контрагентов южных регионов в 2017 году выросли в два раза по сравнению с 2016 годом.