На горе Джуга в Кавказском заповеднике за день заметили 30 медведей
Волонтеры Кавказского заповедника наблюдали необычно большое количество медведей на склонах массива горы Джуга
«Исключая повторные наблюдения, можно с уверенностью утверждать о более чем 30 медведях, находящихся в этом районе. Попадались и отдельные самцы, они все разного телосложения, оттенка шерсти, размера. И множество медведиц с разным количеством медвежат — от одного до четырех — спутать трудно», — рассказали в пресс-службе заповедника.
Специалисты назвали необычным появление медведицы с четырьмя медвежатами: эти звери редко рожают такое количество детенышей.
«Последний такой случай зафиксирован в 1980-х годах. Однако не исключено, что с медведицей были разновозрастные медвежата», — отметили в заповденике.
Большое количестве медведей в районе Джуги также зафиксировали фотоловушки, установленные здесь зимой.
В заповеднике большое количество медведей на Джуге связали с антропогенным беспокойством в верховьях Уруштена, которое связано с развитием активной туристической деятельности по разрешенным маршрутам заповедника и строительством горного курорта у его границ и в целом в долине Мзымты. По мнению ученых, именно это стало причиной изменения пространственной структуры популяции медведя.
В июне в Кавказском заповеднике провели ежегодный учет популяции бурого медведя, который показал, что численность этих зверей составляет около 400-450 особей.
Как сообщали Юга.ру, в июле сотрудник Кавказского заповедника снял на видео обед медведицы и медвежонка.
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