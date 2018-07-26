На горе Джуга в Кавказском заповеднике за день заметили 30 медведей

Волонтеры Кавказского заповедника наблюдали необычно большое количество медведей на склонах массива горы Джуга

«Исключая повторные наблюдения, можно с уверенностью утверждать о более чем 30 медведях, находящихся в этом районе. Попадались и отдельные самцы, они все разного телосложения, оттенка шерсти, размера. И множество медведиц с разным количеством медвежат — от одного до четырех — спутать трудно», — рассказали в пресс-службе заповедника.

Специалисты назвали необычным появление медведицы с четырьмя медвежатами: эти звери редко рожают такое количество детенышей.

«Последний такой случай зафиксирован в 1980-х годах. Однако не исключено, что с медведицей были разновозрастные медвежата», — отметили в заповденике.