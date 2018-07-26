На Дону полицейские нашли в подпольной лаборатории 4,5 кг наркотиков и 50 литров реагентов

Ростовская область

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В Каменском районе Ростовской области полицейские обнаружили нарколабораторию, двое местных жителей заключены под стражу

По предварительным данным, двое мужчин организовали лабораторию, интернет-магазин по продаже наркотиков и нанимали людей для сбыта. Полицейские обнаружили лабораторию, в которой нашли более 1,5 кг наркотиков и 50 литров прекурсоров. В ходе последующих обысков было обнаружено еще около 3 кг запрещенных веществ.

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Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 УК РФ (Приготовление и покушение на преступление) и ч. 5 с. 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств). Подозреваемые заключены под стражу, передает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Как сообщали Юга.ру, в Ростове уволили начальника отдела полиции после скандала с 10 кг наркотиков.

Наркотики Ростов-на-Дону
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На Дону полицейские нашли в подпольной лаборатории 4,5 кг наркотиков и 50 литров реагентов

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