На Дону суд обязал военного заплатить штраф за пощечину подчиненному

Новочеркасский гарнизонный суд обязал военного, который дал пощечину подчиненному на глазах у всей части, выплатить 20 тыс. рублей штрафа

Установлено, что военному начальнику не понравилось поведение подчиненного при построении на плацу, поэтому он ударил его по лицу.

16 июля суд постановил прекратить уголовное дело, которое ранее было возбуждено по ч. 2 ст. 336 УК РФ (Оскорбление начальником подчиненного во время исполнения обязанностей военной службы) и назначил штраф, сообщили в пресс-службе Новочеркасского гарнизонного суда.

Военный раскаялся в своем поступке и выплатил потерпевшему компенсацию.