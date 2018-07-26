В Северной Осетии украли воду из скважин на 29 млн рублей

В Серверной Осетии одно из муниципальных унитарных предприятий (МУП) незаконно добывало воду из скважин и перепродавало ее

Руководители МУП на протяжении нескольких лет без лицензии добывали пресную воду из 11 скважин на территории Алагира и оказывали услуги по водоснабжению населения, а также бутилировали и продавали воду, сообщили «Интерфаксу-Юг» в пресс-службе ГУ МВД по Северной Осетии.

Доход от незаконной деятельности превысил 29 млн рублей.

Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 171 УК РФ (Незаконное предпринимательство).