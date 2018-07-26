В Туапсе мужчина погиб в море от удара молнии

Краснодарский край

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Следователи проводят проверку по факту гибели мужчины в море в акватории Туапсе от удара молнии

По предварительным данным, 39-летний мужчина с семьей приехал из Пензенской области в Туапсе на отдых. Вечером 25 июля его поразило ударом молнии во время купания в море. Пострадавший не смог самостоятельно выбраться из воды и погиб. Обнаружив тело погибшего, родственники обратились в правоохранительные органы.

По факту произошедшего в Туапсе организовали доследственную проверку, передает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Происшествия Следственный комитет Туапсинский район
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