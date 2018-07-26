В Краснодарском крае пообещали достроить 20 домов обманутых дольщиков

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 26 июля сообщил о заключении соглашения с инвесторами по строительству 20 домов в Новороссийске и Краснодаре

В Новороссийске достроят дома, входящие в ЖК «Суворовский», «Суджук-Кале», «Посейдон», «Одиссей». В Краснодаре это многоэтажки по улице Домбайской, а также ЖК «Мир», «Луч», «Заря», «Мультиплекс Кино».

Новыми инвесторами выступили ООО «Акстрой», ООО «СпецСтройКубань», ООО Специализированный застройщик «ИНСИТИ», ООО «ТелекомСтрой», сообщили «Интерфакс-Юг».

Более 3 тыс. человек получат свои квартиры.

«Позже с заместителем генпрокурора Андреем Кикотем обсудим конкретные меры и продолжим разбираться с проблемами долевого строительства в крае», — написал в своем твиттере глава региона.

Также Кондратьев отметил, что сдвинуть дело с мертвой точки помогла слаженная работа с прокуратурой.