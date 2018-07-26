В Краснодарском крае пообещали достроить 20 домов обманутых дольщиков
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 26 июля сообщил о заключении соглашения с инвесторами по строительству 20 домов в Новороссийске и Краснодаре
В Новороссийске достроят дома, входящие в ЖК «Суворовский», «Суджук-Кале», «Посейдон», «Одиссей». В Краснодаре это многоэтажки по улице Домбайской, а также ЖК «Мир», «Луч», «Заря», «Мультиплекс Кино».
Новыми инвесторами выступили ООО «Акстрой», ООО «СпецСтройКубань», ООО Специализированный застройщик «ИНСИТИ», ООО «ТелекомСтрой», сообщили «Интерфакс-Юг».
Более 3 тыс. человек получат свои квартиры.
«Позже с заместителем генпрокурора Андреем Кикотем обсудим конкретные меры и продолжим разбираться с проблемами долевого строительства в крае», — написал в своем твиттере глава региона.
Также Кондратьев отметил, что сдвинуть дело с мертвой точки помогла слаженная работа с прокуратурой.
Квартиры получат более трех тысяч человек.— Вениамин Кондратьев (@kondratyevvi) July 26, 2018
Позже с заместителем генпрокурора А. В. Кикотем обсудим конкретные меры и продолжим разбираться с проблемами долевого строительства в крае.
Только слаженные действия вместе с прокуратурой помогли наконец сдвинуть дело с мертвой точки.
Как писали Юга.ру, на Кубани зарегистрировано самое большое число обманутых дольщиков по России. Группу по защите их прав в прошлом году возглавил Владмир Евланов. Вениамин Кондратьев поручил к 2020 году достроить порядка 60 проблемных домов.
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