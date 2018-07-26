В Краснодаре нашли пропавшую 12-летнюю девочку

Объявленную в розыск 12-летнюю жительницу Краснодара Ксению Байбородову нашли живой

Ребенка обнаружили на улице Краснодара. В ближайшее время девочку доставят к следователю для выяснения обстоятельств, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, мать Ксеним Байбородовой сообщила в правоохранительные органы, что ее дочь ушла из дома 23 июля и перестала выходить на связь.