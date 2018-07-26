Строительством метро в Ростове заинтересовалась московская компания

Компания «Мосметрострой» рассматривает возможность строительства метрополитена в ряде крупных городов России, в том числе в Ростове

«Определенные работы ведутся в Ростове-на-Дону, Челябинске, Екатеринбурге. Метро — самый эффективный способ передвижения людей в мегаполисах. Недаром в советское время были определенные расчеты, согласно которым, если население в городе превышает 1 млн человек, там надо строить метро», — сказал генеральный директор «Мосметростроя» Сергей Жуков в интервью «Известиям».

Как сообщали Юга.ру, работу над проектом метро в Ростове собирались начать после ЧМ. Губернатор Ростовской области Василий Голубев говорил, что «после чемпионата в течение двух-трех месяцев нужно начать работать над этой темой». Летом прошлого года Голубев призвал заняться темой строительства метро «сейчас и не ждать окончания ЧМ-2018». 19 июля стало известно, что строительство метро в Ростове отложили минимум на полгода.

Планы по строительству метрополитена в Ростове существуют с конца 70-х годов. На тот момент планировалось построить две ветки: первую — от ГПЗ‑10 до Сельмаша, вторую — через весь Северный жилой массив до Батайска. Главной причиной отказа от строительства было наличие грунтовых вод.

Власти города вернулись к проекту в 2009 году — тогда заработало МКУ «Управление метро Ростова». В 2011-м начальник управления Мурат Тлепцеришев озвучил стоимость проекта — 76 млрд рублей. По проекту, первых пассажиров метро должно было принять в 2020 году, однако в 2015-м власти отказались от проекта и расформировали управление.