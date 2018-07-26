Из Безенгийского ущелья вертолетом эвакуировали двоих туристов
В Кабардино-Балкарии 26 июля спасатели эвакуировали мужчину и женщину, получивших травмы в Безенгийском ущелье
В 6:00 спасатели на частном вертолете направились в ущелье, чтобы забрать пострадавших туристов. В 7:30 их эвакуировали и оказали необходимую помощь, сообщил «Интерфаксу-Юг» оперативный дежурный Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.
После оказания медицинской помощи мужчина остался в альпинистском лагере «Бзенги». Девушку с подозрением на перелом ноги доставили в больницу.
Как сообщали Юга.ру, 26 июля в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии в горах спасли туриста, который повредил ногу.
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