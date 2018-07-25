МТС и MEGOGO объединили подписки на кино и телевидение

Российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг МТС и видеосервис для русскоязычной аудитории MEGOGO запустили для пользователей мобильного телевидения новую контентную модель

Абоненты смогут смотреть любой из 8 тыс. фильмов, сериалов и мультфильмов в HD-качестве, а также 130 российских и зарубежных телеканалов, среди которых Eurosport, Disney, National Geographic. Просмотр возможен по единой подписке. К одному аккаунту можно подключить до пяти устройств: смартфон, планшет, ноутбук, персональный компьютер и Smart TV. Стоимость составит 20 рублей в сутки, интернет-трафик при просмотре контента будет безлимитным, сообщили в пресс-службе компании.

«Сотрудничество с онлайн-кинотеатрами и продвижение легального контента — это важная часть стратегии развития мобильного телевидения. Пользователи больше не хотят выбирать между телеканалами и фильмами, им удобнее получать полноценный качественный контент по единой подписке и не переплачивать», — сказал директор департамента продуктов и партнерств МТС Максим Лаптев.

Гендиректор MEGOGO в России Виктор Чеканов рассказал, что в прошлом году абоненты МТС ТВ смогли оценить каталог фильмов видеосервиса.

«Новое предложение позволит значительно расширить аудиторию обоих сервисов. Клиенты получат большой выбор видео- и ТВ-контента по хорошей цене с возможностью посуточной оплаты», — пояснил Чеканов.