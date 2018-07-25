На Ставрополье пропала пенсионерка в цветастом платье и белых балетках

В Ставропольском крае объявили в розыск 78-летнюю Людмилу Санину

Она вышла из дома 20 июня в Изобильном и до сих пор не вернулась. Пенсионерка страдает провалами в памяти и не ориентируется на местности.

На вид разыскиваемой около 80 лет, ее рост — 160 см, имеет седые волосы до плеч и худощавое телосложение. Женщина была одета в красно-коричневое платье с цветами и белые балетки. В руках может нести красный полиэтилентовый мешок, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Граждан, которые знают о местонахождении пенсионерки, просят звонить по телефонам: 8 (86545) 2-42-36, 8 (86545) 2-01-92, 8 (86545) 2-31-02, 8 (86545) 7-41-33 или 02 (102 с мобильного телефона).