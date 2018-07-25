«Кубаньэнерго» направило более 35 млн рублей на ремонт энергообъектов юго-западного района края

В первом полугодии специалисты компании «Кубаньэнерго» (входит в группу «Россети») провели ремонт оборудования для повышения надежности электроснабжения потребителей юго-западного района

Общая стоимость работ составила более 35 млн рублей. Энергетики выполнили комплексный ремонт пяти питающих центров — подстанций напряжением 35-110 кВ. Также отремонтировали 13 высоковольтных линий электропередачи и опор ЛЭП, заменили 4 тыс. изоляторов, около 32 км провода и 6 км грозозащитного троса. Рабочие расчистили 65 га трасс линий электропередачи в охранных зонах, сообщили в пресс-службе компании.

«Для повышения надежности энергоснабжения потребителей все мероприятия выполняли согласно запланированным срокам. График и схему ремонтов формировали таким образом, чтобы максимально сократить неудобства для потребителей. Параллельно с ремонтом высоковольтной сети энергетики проводят реконструкцию распределительной сети», — сказал главный инженер Юго-Западного филиала «Кубаньэнерго» Егор Войцеховский.

Сообщается, что с начала года отремонтировали более 25 воздушных линий электропередачи и девять трансформаторных подстанций. Специалисты заменили 74 опор и более 950 изоляторов. Также обновили 220 устаревших ответвлений в дома.

В пресс-службе компании добавили, что ремонт направлен на обеспечение надежности оборудования и бесперебойного электроснабжения потребителей юго-западного энергорайона. До конца года на ремонтные работы энергообъектов планируют направить еще 10,5 млн рублей.