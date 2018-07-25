Госдума приняла закон об увеличении лимита рекламы на ТВ
Госдума РФ 5 июля приняла в третьем, окончательном чтении закон, который позволит увеличить продолжительность рекламы на телевидении до 20% в часовой передаче
При этом объем рекламы в сутки должен сохраниться на уровне 15%, передает RT.
Так, рекламе может быть отдано не 9, а 12 минут в час, а общее время ее трансляции в сутки не должно превышать 216 минут, сообщается в публикации на сайте Госдумы.
В Госдуме полагают, что такая мера позволит телевещателям эффективнее распределить суточный объем рекламы, а общая нагрузка на зрителей не изменится.
Кроме того, Госдума изменила условия трансляции рекламы в детских и образовательных программах. Закон отменил ограничения, согласно которым рекламу можно показывать только перед началом и после конца передачи, а максимальная продолжительность рекламы зависит от длительности программы. При этом для детских и образовательных передач вводится запрет на рекламу товаров, не предназначенных для детей.
Соответствующие изменения внесены в ст. 14 и 15 закона «О рекламе».
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Авторы законопроекта акцентировали, что сейчас лимит рекламы в России является одним из самых низких в мире и его принятие позволит делать конкурентоспособные телепроекты. Кроме того, телеканалы в регионах ждут нововведений.
Представители КПРФ и ЛДПР заявили, что проголосуют против закона, так как считают, что такие инициативы приведут к «засилью рекламы» на телеканалах. В «Единой России» полагают, что законопроект поспособствует развитию отрасли телевидения и кинопроизводства, передает ТАСС.
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