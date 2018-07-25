В Краснодаре объявили штормовое предупреждение

Жителей Краснодара 25 июля предупредили об ухудшении погоды

До конца дня 25 июля в краевом центре прогнозируют сильный дождь, ливень с грозой, градом, и шквалистым усилением ветра до 25 м/с.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефонам 214-33-36 или 112, передает пресс-служба администрации Краснодара.

По данным Краснодарского гидрометцентра, в краевом центре 26 июля будет идти кратковременный дождь, возможна гроза. В ночь на четверг похолодает до 22-24 °С, днем воздух прогреется до 34-36 °С. Ветер 5-10 м/с, днем порывы до 12 м/с.

Как сообщали Юга.ру, 25 июля начальник Адыгейского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщил, что на республику надвигается холодный фронт, который принесет дожди с градом.