В Дагестане проведут кулинарный поединок «Плов — это вам не рисовая каша»

Дагестан

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В Дагестане на вершине Сулакского каньона 5 августа проведут ежегодный кулинарный поединок «Плов — это вам не рисовая каша»

В нем примут участие депутат Госдумы РФ Гаджимет Сафаралиев, представители органов исполнительной власти, российский мотоклуб «Ночные волки», главы муниципалитетов.

Участников разделят на десять команд. Они будут соревноваться в приготовлении традиционного узбекского плова, сообщает пресс-служба министерства по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан.

Поединок проведут во второй раз. Организаторы отметили, что мероприятие направлено на развитие туризма и формирование положительного имиджа Дагестана.

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