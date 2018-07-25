В Дагестане проведут кулинарный поединок «Плов — это вам не рисовая каша»

В Дагестане на вершине Сулакского каньона 5 августа проведут ежегодный кулинарный поединок «Плов — это вам не рисовая каша»

В нем примут участие депутат Госдумы РФ Гаджимет Сафаралиев, представители органов исполнительной власти, российский мотоклуб «Ночные волки», главы муниципалитетов.

Участников разделят на десять команд. Они будут соревноваться в приготовлении традиционного узбекского плова, сообщает пресс-служба министерства по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан.

Поединок проведут во второй раз. Организаторы отметили, что мероприятие направлено на развитие туризма и формирование положительного имиджа Дагестана.