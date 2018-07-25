В Ростове на шесть недель закроют движение по трем центральным улицам

Ростовская область

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В середине августа в центре Ростова-на-Дону начнут ремонт теплотрасс, в связи с чем закроют движение на трех улицах

Как сообщает департамент автомобильных дорог города, из-за ремонта участка теплотрассы в переулке Соборном от улицы Тургеневской до Ульяновской с 15 августа до 30 сентября будет прекращено движение транспорта.

Также с 25 августа до 30 сентября ограничат движение на улице Петровской от Журавлева до переулка Крепостного. На улице Максима Горького от переулка Газетного до Семашко нельзя будет проехать с 15 августа по 30 сентября.

Дороги Ремонт дорог Ростов-на-Дону Транспорт
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