В Сочи прогнозируют жару до 37 °С

Жителей и гостей Сочи предупредили о сильной жаре на курорте 25 июля

По данным синоптиков, в течение дня и вечера 25 июля на территории Сочи ожидается сильная жара, температура воздуха местами достигнет 36-37 °С.

Жителей и гостей курорта попросили принять меры предосторожности. Гражданам с сердечно-сосудистыми заболеваниями рекомендуется не выходить на улицу, а при необходимости выхода надевать головной убор, иметь при себе воду и медикаменты. По возможности следует чаще принимать водные процедуры, передает пресс-служба мэрии Сочи.

Как сообщали Юга.ру, 25 июля синоптики спрогнозировали приближение холодного фронта в Адыгее.