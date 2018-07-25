На Адыгею надвигается холодный фронт

В Адыгее в ближайшие дни ожидается прохождение холодного фронта, который принесет в республику дожди с грозами

Об этом 25 июля сообщил начальник Адыгейского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александр Митров.

«Июнь и июль были жаркими. Рекордно высокая температура отмечалась в станице Дондуковской — почти до 40 °С. Чрезвычайная пожароопасность регистрировалась дважды — с 15 по 24 июня и с 5 по 7 июля. Август и сентябрь, как правило, также являются наиболее сухими и жаркими месяцами в Адыгее. Можно говорить о том, что пожароопасность 4 и 5 классов будет отмечаться в течение этого периода», — сказал Митров.

Он уточнил, что сейчас температура воздуха снизилась: действует 2-3 класс пожароопасности. В ближайшие дни ожидаются дожди, возможен град.

Напомним, 13 июля в Адыгее ввели режим ЧС из-за жары, которая привела к засухе. 22 июля в республике прошел ливень, в результате которого оказались подтопленными более 130 дворов.

Как сообщали Юга.ру, для предотвращения ущерба от града в Адыгее создали запас противоградовых ракет, девять пунктов воздействия находятся в постоянной готовности.