В Ростове будут судить мать и дочь за хищение 38 млн рублей у дольщиков

В Ростове-на-Дону перед судом предстанут местные жители, которых обвиняют в хищении денег дольщиков

По версии следствия, предпринимательница купила в Ростове два земельных участка и зарегистрировала их на дочь и своего знакомого, чтобы получить разрешение на строительство многоквартирного жилого дома. Но ей выдали разрешение только на возведение трехэтажных одноквартирных домов, сообщает пресс-служба прокуратуры по Ростовской области.

Установлено, что женщина неоднократно размещала объявления о продаже жилья в многоквартирном доме, предлагая покупателям купить квартиры на этапе строительства. В своем офисе предпринимательница вместе с дочерью и знакомым заключила 35 договоров с дольщиками и получила от них 38 млн рублей. Кроме того, она в качестве инвестора привлекла знакомого и получила от него 1,5 млн рублей.

Ростовский областной суд признал дом самовольной постройкой, подлежащей сносу. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

Уголовное дело в отношении предпринимательницы, ее дочери и их знакомого направили в Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону для рассмотрения по существу.

Как сообщали Юга.ру, Ростовская область — один из регионов с наибольшим числом проблемных домов. В начале июля в Ростове возбудили уголовное дело против застройщика из‑за длительного строительства многоквартирного дома на проспекте Космонавтов.

Ранее дольщики устраивали флешмоб, писали письмо в космос и показывали трагикомедию по мотивам пьесы «Сказ про Федота-стрельца». В постановке они изображали в костюмах царя, вельмож и Бабы-яги губернатора области Василия Голубева и главу администрации Ростова Виталия Кушнарева.