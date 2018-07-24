Пропавшего в Сочи мальчика из Иваново нашли

Сотрудники полиции Ивановской области сообщили, что пропавший 17 июля в Адлерском районе подросток найден

17-летний житель Иваново был найден у родственника в Адлерском районе. Подробности выясняются, сообщает пресс-служба УМВД России по Ивановской области.

Как сообщали Юга.ру, ивановская полиция объявила в розыск 17-летнего Ивана Дикушина, который днем 15 июля вышел из дома, отправился на вокзал, откуда на поезде уехал в Сочи и перестал выходить на связь. В Сочи он должен был встретиться со своим братом, который также не выходил на связь.