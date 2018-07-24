Проект краснодарки по производству кукольных кроваток получил грант конкурса «Мама-предприниматель»

В Краснодаре состоялся очередной этап федерального образовательного проекта по поддержке женского предпринимательства «Мама-предприниматель»

Организаторами проекта выступили Комитет по развитию женского предпринимательства «Опора России», федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства и благотворительный фонд Amway «В ответе за будущее». Банк УРАЛСИБ с 2017 года выступает партнером проекта.

В рамках партнерства банк предоставляет всем участникам возможность бесплатно открыть расчетный счет с обслуживанием в течение трех месяцев. Выпускники проекта могут продолжить бесплатное обучение в университете бизнеса УРАЛСИБа. Кроме того, у участников есть возможность получить кредит на старт бизнеса, разработанный банком совместно с «Опорой России», передает пресс-служба УРАЛСИБа.

В рамках очередного этапа в Краснодаре, который проходил с 16 по 20 июля, участники проекта разрабатывали свои бизнес-идеи при поддержке профессиональных тренеров, а в финале они презентовали экспертному жюри свои проекты, среди которых служба знакомств, детский сад, контактный зоопарк, школа для мам по развитию женского бизнеса и таксопарк.

Победителем конкурса «Мама-предприниматель» в Краснодаре и обладателем гранта в размере 100 тыс. рублей стала профессиональный бухгалтер и мама двоих детей Яна Каданцева с проектом по изготовлению кроваток для кукол.

«В настоящее время число женщин-предпринимателей, занятых в российском малом бизнесе, не превышает 30%. Несмотря на то что цифра небольшая, есть все основания полагать, что именно в развитии женского предпринимательства заложен большой потенциал для роста количества малых и средних предприятий в стране», — заключил директор управления региональной сети малого бизнеса банка УРАЛСИБ по Южному региону Андрей Романенко.