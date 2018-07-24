В поселке Яблоновском подтопленными остаются 17 дворов и 4 частных дома

В Адыгее в поселке Яблоновском продолжают ликвидировать последствия дождевого паводка

Как сообщили порталу Юга.ру в ГУ МЧС по Республике Адыгея, сейчас подтопленными остаются 17 придворовых территорий и четыре частных дома. Одновременно в поселке работает специальная комиссия по обследованию территорий поселка и сбору информации о пострадавших объектов. Глава поселка Яблоновского Заурдин Атажахов сообщил, что сейчас число обращений увеличилось до 187.

«Каждое заявление внимательно рассматривают, на место выезжает специальная комиссия для обследования территории. Дополнительно подано еще 24 заявления, информацию по которым предстоит проверить», — сказал Атажахов.

Он уточнил, что водо- и электроснабжение поселка полностью восстановили.

Как писали Юга.ру, в Адыгее после ливня, который прошел 22 июля, затопило водозабор в поселке Яблоновском. Также подтопило 132 дворовых территорий и 37 домов.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов взял на личный контроль ситуацию по стабилизации работы всех систем жизнеобеспечения поселка Яблоновского. Глава республики поручил руководству Тахтамукайского района и поселка Яблоновского принять необходимые меры для устранения последствий ливня.