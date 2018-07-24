В Адыгее к 1030-летию Крещения Руси приобрели первый колокол для строящегося кафедрального собора

Первый колокол для строящегося Свято-Успенского кафедрального собора доставили 23 июля

Его установят после завершения строительства колокольни. Колокол станет первым в формировании звонницы собора, сообщили порталу Юга.ру в Майкопской и Адыгейской епархии.

«Колокол стал подарком к 1030-летию Крещения Руси от благотворителей, пожелавших остаться неизвестными. Колокол отлили на заводе "Пятков и Ко", расположенном в Каменск-Уральском. Его вес — 660 кг. Он относится к группе благовестных (басы). Ударный тон колокола — Соль М. Его стоимость составила 792 тыс. рублей», — рассказали в епархии.

В день празднования 1030-летия Крещения Руси, 28 июля, в Свято-Троицком кафедральном соборе и во всех храмах епархии пройдет торжественная литургия с молебном и крестным ходом. В 12:00 в храмах совершат 15-минутный колокольный звон в ознаменование праздника.

В Адыгее насчитывается 65 приходов. Также возводят еще около десяти храмов.