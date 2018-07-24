В Сочи на диком пляже утонул житель Омской области

В Сочи спасатели достали из моря тело утонувшего молодого мужчины

Трагедия произошла 23 июля на необорудованном участке побережья — между пляжами санатория «Зеленая роща» и Мацесты.

В спасательный отряд Хостинского подразделения ЮРПСО МЧС России поступило сообщение, что в море утонул мужчина. Спасатели на катере обследовали акваторию дикого пляжа и нашли тело, после чего транспортировали его на берег и передали сотрудникам полиции.

Погибшим оказался 26-летний житель Омской области, передает пресс-служба ЮРПСО.