В Таганроге на берегу нашли тело дельфина с ожогами

Ростовская область

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В Таганроге Ростовской области на пляже нашли дельфина. По словам очевидцев, на нем были порезы и ожоги

Как пишет портал Donday, этот подвид дельфина — черноморская морская свинья. Туша дельфина лежит на пляже с выходных. На ней были ожоги и порезы. 

В прошлом году на побережье Таганрогского залива также выбросился азовский дельфин. Отмечается, что тогда городские службы неделю не могли определиться, кто именно будет убирать тело с побережья.

Обычно черноморские морские свиньи обитают в водах Черного и Азовского морей, иногда заплывают в реку Дон. В конце 90-х годов подвиду присвоили статус «находящегося в опасном состоянии».

Азовское море Животные Происшествия
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