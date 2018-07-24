Росстат прогнозирует увеличение численности населения к 2036 году
Росстат повысил прогноз численности населения страны со 154 до 157 млн человек к 2036 году
Прогноз изменили на основании государственной программы «Развитие здравоохранения», которую приняли в конце 2017 года. Проект предусматривает увеличение продолжительности жизни и снижение смертности, что приведет к естественному приросту населения.
Президент России Владимир Путин в «майских указах» поручил добиться устойчивого естественного прироста. Но выполнить эту задачу только за счет рождаемости не выйдет, так как сейчас в детородный возраст вступило малочисленное поколение «демографической ямы» 1990-х годов, передают «Известия».
По оптимистическому варианту обновленного демографического прогноза, в 2036 году население России увеличится с нынешних 147 млн до 157 млн человек. В прогнозе, представленном в 2017 году, значилось на 3 млн человек меньше. По обновленным данным, естественный прирост населения будет постоянно увеличиваться и к 2035-му достигнет 349 тыс. человек ежегодно, сообщает RT.
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Кроме того, Росстат ожидает прирост мигрантов: в страну могут прибывать до 500 тыс. человек каждый год. По оценкам специалистов, увеличить численность населения можно будет за счет миграции и упрощенного порядка предоставления гражданства этническим русским.
Как сообщали Юга.ру, в мае 2018 года Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН представил доклад, из которого следует, что к 2050 году население России может сократиться до 132,7 млн человек.
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