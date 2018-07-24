Росстат прогнозирует увеличение численности населения к 2036 году

Росстат повысил прогноз численности населения страны со 154 до 157 млн человек к 2036 году

Прогноз изменили на основании государственной программы «Развитие здравоохранения», которую приняли в конце 2017 года. Проект предусматривает увеличение продолжительности жизни и снижение смертности, что приведет к естественному приросту населения.

Президент России Владимир Путин в «майских указах» поручил добиться устойчивого естественного прироста. Но выполнить эту задачу только за счет рождаемости не выйдет, так как сейчас в детородный возраст вступило малочисленное поколение «демографической ямы» 1990-х годов, передают «Известия».

По оптимистическому варианту обновленного демографического прогноза, в 2036 году население России увеличится с нынешних 147 млн до 157 млн человек. В прогнозе, представленном в 2017 году, значилось на 3 млн человек меньше. По обновленным данным, естественный прирост населения будет постоянно увеличиваться и к 2035-му достигнет 349 тыс. человек ежегодно, сообщает RT.