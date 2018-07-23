Фестиваль Air Kings пройдет в четвертый раз на юге России

Автохолдинг КЛЮЧАВТО в четвертый раз устроит большой музыкально-спортивный фестиваль Air Kings, на котором представит новый Toyota C-HR

Мероприятие пройдет с 28 по 30 июля на территории спортивного клуба-отеля «Акватория лета» на побережье Азовского моря в Ейске.

Спортивная составляющая мероприятия включает неофициальный чемпионат по кайтсерфингу в двух дисциплинах: олдскул фристайл и хэнгтайм. Судьями выступят известные райдеры Мотя Ломоносов, Ян Валиев, Дмитрий Евсеев и Дмитрий Филиппов. Также состоятся показательные выступления бейсджамперов.

В течение трех дней гости фестиваля и участники соревнований смогут проводить время за различными активностями: пляжный волейбол, баскетбол и бадминтон, обучение SUP-борду. Тематические зоны начнут работать с 10 часов. Также будет обустроена чиллаут-зона, на пляже будет работать бар. В 18 часов можно будет принять участие в тренировке по йоге.

С 11 часов будут начинаться тест-драйвы нового Toyota C-HR. Для регистрации нужно иметь права и паспорт.

«Все активности будут проходить на пляже в режиме нон-стоп. В течение трех дней мы будем болеть за райдеров, аплодировать спортсменам и проводить самый насыщенный уикенд этого лета. Четвертый год подряд КЛЮЧАВТО поддерживает водно-экстремальные виды спорта, новичков и опытных кайтсерферов, которые показывают настоящий класс на доске. Для тех, кто занимается спортом на суше, будут представлены по-настоящему летние пляжные активности. А самые яркие фотокарточки с хэштегом #airkings4 и #мойchr будут отмечены специальными призами от автохолдинга на площадке. В этом году драйвовую линию поддерживает бренд Toyota и абсолютно новая модель в линейке — Toyota C-HR. Автомобиль, который стал самым долгожданным в этом году, покорив не одного фаната активного вида отдыха», — отметила руководитель пресс-службы КЛЮЧАВТО Виктория Кирилишина.

Участие в фестивале Air Kings бесплатное. Более подробную информацию о событии можно узнать на сайте airkings.ru.