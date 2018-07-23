На Ставрополье из-за наезда легковушки на припаркованный автомобиль погиб один пешеход и пострадали двое

Ставропольский край

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В Кисловодске 23 июля водитель иномарки устроил ДТП, в котором погиб один человек и еще двое пострадали

По предварительным данным, водитель автомобиля Mercedes находился в состоянии алкогольного опьянения. Двигаясь по одной из улиц города, он не справился с управлением и врезался в припаркованный автомобиль Chevrolet, который по инерции наехал на трех пешеходов и машину Lada. Последняя также по инерции врезалась в автомобиль Daewoo, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

В результате ДТП трое пешеходов получили травмы. Их госпитализировали. Однако в больнице один из них скончался. По факту проводят проверку. Устанавливают обстоятельства случившегося.

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