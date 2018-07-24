Сбербанк и Google провели мастер-класс по финансовому учету

В Краснодаре состоялось четвертое мероприятие в рамках программы Сбербанка и Google «Бизнес класс»

Тренинг по финансовому учету посетили более 120 действующих и начинающих предпринимателей, наиболее активных участников программы из четырех регионов — Краснодарского края, Ростовской области, Ставропольского края и Адыгеи.

Бесплатная федеральная программа развития предпринимательских компетенцией для действующих и начинающих коммерсантов «Бизнес класс» реализуется в 46 регионах России, в нем уже зарегистрировались более 260 тыс. человек.

«Бизнес класс» доступен в двух режимах — «онлайн» и «интенсив». Первый состоит из видеоуроков, вебинаров, тестовых заданий и дополнительных материалов. Программу курса разработали ведущие российские эксперты. Все жители России могут бесплатно к ней присоединиться и пройти восемь онлайн-модулей по основным направлениям: маркетинг и продажи, моделирование, исследование рынка, финансы, продвижение и стратегии развития, юридические аспекты, управление персоналом. Чтобы приступить к обучению, нужно зарегистрироваться на сайте business-class.pro. Для освоения материала понадобится 1-3 часа в неделю.

«Интенсив» включает в себя все составляющие режима «онлайн», а также очные мастер-классы и наставничество.

Мастер-класс в Краснодаре провел постоянный эксперт проекта, консультант по управлению инвестициями и финансовому менеджменту Дмитрий Зайцев. Мероприятие было посвящено принципам построения финансовой модели, ведения отчетности, а также расчету ключевых показателей для принятия управленческих решений. На практической сессии предприниматели занимались прогнозированием, рассчитывали точки безубыточности и границы безопасности по выручке, самостоятельно заполняли основные формы отчетности и строили прототип финансовой модели.

«Разработка бизнес-стратегии — это одна из самых важных задач предпринимателя. Необходимо учитывать множество факторов, в том числе и финансовые показатели предприятия. Для успешного развития нужны взвешенные решения, которые, в свою очередь, зависят от объективной оценки того, что происходит в компании», — сказал Дмитрий Зайцев.

Он также выразил надежду, что полученные навыки помогут участникам программы принимать взвешенные управленческие решения и улучшить показатели своего бизнеса.

«Мы видим большой интерес к программе со стороны местных предпринимателей. Мы заинтересованы в том, чтобы в стране росло количество представителей малого бизнеса с профессиональным подходом к развитию собственного дела. Уверен, что участники программы "Бизнес класс" конвертируют полученные на Программе навыки в эффективные бизнес-модели», — заключил управляющий Краснодарским отделением Сбербанка Андрей Орешко.