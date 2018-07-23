В Краснодаре на Привокзальной площади с территории парковки открыли еще один выезд

Краснодарский край

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В Краснодаре на территории Привокзальной площади для увеличения пропускной способности открыли третий выезд

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Директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов сообщил, что новый выезд находится в конце территории парковки с восточной стороны. Во время пиковой нагрузки двух выездов с территории парковки было недостаточно.

Планируется, что третий выезд будет работать по принципу «шлюз». Специалисты установили на нем двойные группы автоматических систем контроля выезда. Ожидается, что такой принцип работы выезда позволит автовладельцам организованно покидать территорию платной парковки. Это устранит и возможность несанкционированного выезда.

Уточняется, что остальные два выезда тоже будут переоборудованы.

Правила пользования парковкой сохранятся. Бесплатно на парке можно будет находиться 15 минут. Затем оплата составит 100 рублей за один час, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как сообщали Юга.ру, с 1 марта 2017 года в Краснодаре ввели безналичную систему оплаты парковок.

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